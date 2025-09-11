Du jamais vu à l’OM : Le clash qui bouleverse une star !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Steve Mandanda en a vécu des broncas au cours de ses 14 années passées à l’Olympique de Marseille. Néanmoins, comme il en a lui-même fait le constat lors d’une discussion avec L’Équipe, tout cela se limitait à l’Orange Vélodrome. Mais lorsqu’une série de mauvais résultats a été effectuée par les hommes d’André Villas-Boas au début de l’année 2021, les supporters ont choqué Mandanda au sein même du centre d’entraînement.

Ces dernières années, les relations entre la fan base de l’OM et le club ont été tendues. En septembre 2023, une réunion entre les associations des supporters et certains dirigeants du club aurait été si virulente que Marcelino avait pris la décision de déposer sa démission en raison d’un climat qu’il jugeait délétère. Un an et demi plus tôt, un clash au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus se déroulait entre lesdits supporters et les joueurs de l’Olympique de Marseille.

«On s'était retrouvés avec Pablo, le coach Villas-Boas, Alvaro et moi, devant le bâtiment sportif devant des dizaines et des dizaines de supporters furieux» Se confiant longuement à L’Équipe dans le cadre de son départ à la retraite officialisé mercredi, Steve Mandanda (40 ans) était de la partie et a estimé que ce fut le moment le plus dur à vivre de sa carrière à l’OM dans « la lessiveuse marseillaise ». « L'invasion de la Commanderie en janvier 2021. On était arrivé à une véritable cassure avec les supporters, il y avait eu d'autres épisodes mais ça se cantonnait au Vélodrome, sur des banderoles. Là, on s'était retrouvés avec Pablo (Longoria), le coach (André) Villas-Boas, Alvaro et moi, devant le bâtiment sportif devant des dizaines et des dizaines de supporters furieux ».