Un attaquant star est annoncé à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

De retour à l’Orange Vélodrome après un passage express en Arabie saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang retrouve l’Olympique de Marseille. L’attaquant gabonais vient épauler Amine Gouiri et renforcer l’attaque olympienne en vue de la Ligue des champions. Pour Matteo Guendouzi, le joueur devrait faire le plus grand bien à cette équipe phocéenne.

La trajectoire récente de Pierre-Emerick Aubameyang illustre parfaitement les soubresauts du mercato moderne. Auteur d’une saison 2023-2024 renversante sous le maillot de l’OM, avec 21 buts et 3 passes décisives en 36 apparitions, l’attaquant gabonais avait pourtant quitté le club durant l’été pour rejoindre l’Arabie saoudite.

Le retour d'Aubameyang à l'OM Pourtant, quelques mois plus tard, le contexte a radicalement changé. Fort de sa qualification pour la Ligue des champions, l’OM s’est retrouvé cet été face à une exigence claire : densifier son attaque pour répondre à l’intensité du calendrier européen. Décision a donc été prise de rapatrier Aubameyang. Une jolie prise selon Mattéo Guendouzi, ancien membre du club marseillais.