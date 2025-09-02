Transfert de Dembélé : Aubameyang lui file un grand coup de main !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Révélé sous le maillot de Rennes, Ousmane Dembélé avait très rapidement fait ses valises. En effet, en 2016, l’actuel joueur du PSG s’était engagé avec le Borussia Dortmund. Un départ à l’étranger loin d’être simple pour celui qui était encore très jeune. Mais voilà qu’en Allemagne, Dembélé a pu compter sur de précieuses aides, à commencer par celle d’Aubameyang.

Aujourd’hui rivaux du fait qu’ils jouent au PSG et à l’OM, Ousmane Dembélé et Pierre-Emerick Aubameyang étaient il y a quelques années de cela coéquipiers. En effet, les deux joueurs ont évolué ensemble au Borussia Dortmund, où ils ont fait des étincelles. Une relation que Dembélé n’oubliera pas de sitôt, Aubameyang l’ayant grandement aidé à son arrivée au BVB.

« Ça n’a pas été facile » Interrogé par FourFourTwo, Ousmane Dembélé est ainsi revenu sur son transfert en Allemagne. Parti en 2016 de Rennes, il a alors expliqué : « Ça n’a pas été facile, même si j’ai eu de l’aide. J’ai passé 6 mois chez les professionnels à Rennes et après je suis parti en Allemagne. J’ai bien été reçu, c’est comme si je faisais partie d’une famille au Borussia Dortmund ».