Départ de Mbappé : Ousmane Dembélé libéré au PSG !

Alexis Brunet

Lorsque Kylian Mbappé a décidé de s’en aller, le PSG a dû trouver un nouveau leader d’attaque. Le choix du club de la capitale s’est finalement porté sur Ousmane Dembélé et cela a été une réussite dans tous les sens. En effet, l’ancien Barcelonais a marqué énormément de buts, mais surtout il adore ce nouveau rôle et les responsabilités qui lui incombent.

La saison dernière, le PSG a marché sur l’eau. Le club de la capitale a raflé tous les titres possibles à l’exception de la Coupe du monde des clubs (défaite 3-0 contre Chelsea en finale) et de nombreux Parisiens ont brillé. C’est notamment le cas d’Ousmane Dembélé, qui s’est imposé comme le leader d’attaque du champion de France.

Dembélé adore son nouveau rôle Avec le départ de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé est donc devenu l’atout numéro un du PSG. D’après les informations de L’Équipe, ce nouveau statut plait beaucoup à l’ancien Barcelonais et le fait d’avoir de nouvelles responsabilités l’a métamorphosé. L’ailier serait d’ailleurs très motivé à l’idée de conserver cette dynamique et cette exigence.