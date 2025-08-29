Pierre Ménès de retour à la télé : Il annonce la couleur !

Alexis Brunet

Pendant de nombreuses années, Pierre Ménès était l’un des visages marquants du paysage audiovisuel du football français. Le journaliste est resté pendant longtemps au Canal Football Club, mais depuis quelque temps il n’apparaît plus du tout à la télévision. Malheureusement pour ses fans, l’ancien sniper n’est pas prêt de revenir dans une émission.

Aujourd’hui encore, le Canal Football Club fait partie des émissions de référence en France pour suivre l’actualité du football. Lancé en 2008, le programme ne date pas d’hier et a vu passer bon nombre d’invités et de chroniqueurs. L’un des plus marquants est bien sûr Pierre Ménès, qui était très attendu à chaque fois pour ses coups de gueule et analyses acerbes, toujours avec une pointe d’humour.

Pierre Ménès n’a pas prévu de revenir à la télévision Depuis quelques années, Pierre Ménès a malheureusement quitté le Canal Football Club et il semble en retrait du monde de la télévision. Interrogé sur X par un internaute, le journaliste ne semble pas avoir prévu de faire son retour dans une émission. « Ce n’est hélas pas d’actualité. Ils ont perdu mon numéro », a déclaré l’ancien sniper du CFC.