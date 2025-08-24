OM : Coup de tonnerre avec Rabiot, Pierre Ménès valide !

Ce samedi soir, Roberto De Zerbi a créé la surprise. A l’issue de la victoire de l’OM face au Paris FC (5-2), le coach italien a affirmé qu’il tendait la main à Adrien Rabiot en vue d’une réintégration au sein de l’effectif marseillais. Une décision que valide totalement Pierre Ménès.
Un véritable choc. Après une défaite à Rennes ayant déclenché une crise la semaine dernière, l’OM s’est rattrapé ce samedi avec un succès probant face au Paris FC. Une première victoire cette saison, qui s’est acquise sans Adrien Rabiot, écarté du groupe et placé sur la liste des transferts après sa bagarre avec Jonathan Rowe. Cependant, à l’issue de la rencontre, Roberto De Zerbi a ouvert la porte à un retour du Français.
De Zerbi veut réintégrer Rabiot
« Je n’ai encore parlé à Pablo et Medhi mais l’espoir que j’ai, et ce n’est pas seulement par rapport à la valeur du joueur mais par rapport à la personne qu’il est. Même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y a la possibilité de recomposer la chose, que les choses se remettent, a ainsi confié le coach de l’OM. Je ne suis pas quelqu’un qui claque les portes au nez. Je ne suis pas la seule personne à décider, le club passe avant le coach. Mais Adrien est quelqu’un de bien. Je lui ai donné un conseil, j’espère qu’il le suivra et qu’il me suivra. Je pense être quelqu’un de bien aussi, j’essaie de tendre la main. Je ne mets jamais de croix sur les personnes. Si je peux aider à résoudre ce problème, je suis prêt à tout. »
Pierre Ménès valide
Une décision qui plaît à Pierre Ménès : « Personnellement, je ne sais pas comment l’histoire Rabiot va se terminer. Mais si il venait à être réintégré par l’OM, ne comptez pas sur moi pour critiquer le club. J’ai toujours trouvé la sanction disproportionnée et puis sportivement le club a besoin du joueur. Et puis pardonner, c’est bien aussi parfois. J’aime les happy end », a ainsi écrit l’ancien consultant sur X.