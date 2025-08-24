OM : De Zerbi lui tend la main, Rabiot est prêt à surprendre tout le monde !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Roberto De Zerbi a surpris tout le monde ce samedi en évoquant une possible réintégration d’Adrien Rabiot, dont l'avenir semblait compromis après son altercation avec Jonathan Rowe. Malgré sa mise à l'écart, le milieu de l’OM, soutenu par ses coéquipiers avec qui il reste en contact, n’écarterait pas la possibilité de rester dans la cité phocéenne.

C’est une sortie à laquelle ne s’attendaient pas les supporters de l’OM. Après le succès face au Paris FC (5-2), Roberto De Zerbi a fait un pas vers l’international français, mis de côté et placé sur la liste des transferts après sa bagarre dans le vestiaire avec Jonathan Rowe. « Je n’ai encore parlé à Pablo et Medhi mais l’espoir que j’ai, et ce n’est pas seulement par rapport à la valeur du joueur mais par rapport à la personne qu’il est. Même s’il a fait une erreur, j’espère qu’il y a la possibilité de recomposer la chose, que les choses se remettent », a lancé l’entraîneur de l’OM.

Rabiot prêt à rester Alors que l’OM et le clan Rabiot sont en guerre depuis une semaine, peut-on réellement imaginer une réconciliation permettant au milieu de l’équipe de France de retrouver l’équipe phocéenne ? Adrien Rabiot conserve en tout cas le soutien de ses coéquipiers, qui ne s’attendaient pas à une telle sévérité de la part du club comme l’a révélé L’Équipe ce week-end. RMC confirme de son côté que l’international tricolore continue d’échanger avec les joueurs et garderait encore l'envie de rester à l'OM.