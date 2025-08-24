Affaire Rabiot : Il quitte l'OM, c'est confirmé à l'étranger !

Axel Cornic

Alors que tout le monde ne parle que de l’avenir d’Adrien Rabiot, l’autre grand acteur de la fameuse bagarre du vestiaire est sur le point de quitter l’Olympique de Marseille. Selon plusieurs sources, Jonathan Rowe serait tout proche de s’engager avec Bologna en Serie A et cette tendance a été confirmée par le directeur sportif du club émilien.

La fin du mercato approche à grands pas et c’est le branle-bas de combat à Marseille. Après seulement deux journées de championnat, l’OM est déjà en pleine crise avec la mise à l’écart de deux joueurs. Il y a évidemment Adrien Rabiot, qui pourrait bien faire ses valises moins d’un an après sa signature choc.

« Nous avons rassemblé des informations sur ce qui s'est passé à Marseille » Mais il ne faut pas oublier Jonathan Rowe ! Contrairement à son coéquipier, l’ailier anglais semble être tout proche d’un départ de l’OM, puisqu’il devrait bientôt s’engager avec Bologna. Et si ce transfert a pris un peu de retard, en Italie on assure qu’il n’y aura aucun problème. « Rowe ? Nous avons rassemblé des informations sur ce qui s'est passé à Marseille, mais nous nous intéressons au joueur depuis trois semaines » a expliqué ce samedi le directeur sportif Marco Di Vaio, sur DAZN.