Transfert à l'OM : Il annonce un grand changement !

Arrivé cet été en provenance de Lille, Angel Gomes s’installe progressivement dans le collectif marseillais. À 24 ans, l’international anglais a signé libre de tout contrat et s’est déjà montré lors de la rencontre face au Paris FC ce samedi (victoire 5-2). Après le coup de sifflet final, le joueur a livré ses impressions.

L’OM a frappé un joli coup sur le marché des transferts en récupérant gratuitement Angel Gomes, considéré comme l’un des milieux les plus prometteurs de sa génération en Angleterre. Formé à Manchester United avant de s’imposer au LOSC, il s'intègre petit à petit dans le dispositif de Roberto de Zerbi.

Angel Gomes évoque ses impressions Face au Paris FC ce samedi, Gomes a participé à la victoire de son équipe. Le contexte n’est pas évident, marqué par les tensions autour de l’affaire Adrien Rabiot et les sifflets du Vélodrome, mais l’Anglais semble prêt à s’imposer comme une valeur sûre au milieu de terrain.