Transfert à l'OM : Il annonce un grand changement !

Arrivé cet été en provenance de Lille, Angel Gomes s’installe progressivement dans le collectif marseillais. À 24 ans, l’international anglais a signé libre de tout contrat et s’est déjà montré lors de la rencontre face au Paris FC ce samedi (victoire 5-2). Après le coup de sifflet final, le joueur a livré ses impressions.
L’OM a frappé un joli coup sur le marché des transferts en récupérant gratuitement Angel Gomes, considéré comme l’un des milieux les plus prometteurs de sa génération en Angleterre. Formé à Manchester United avant de s’imposer au LOSC, il s'intègre petit à petit dans le dispositif de Roberto de Zerbi.
Angel Gomes évoque ses impressions
Face au Paris FC ce samedi, Gomes a participé à la victoire de son équipe. Le contexte n’est pas évident, marqué par les tensions autour de l’affaire Adrien Rabiot et les sifflets du Vélodrome, mais l’Anglais semble prêt à s’imposer comme une valeur sûre au milieu de terrain.
« C'est un nouveau club pour moi »
Interrogé après la rencontre, Gomes s’est montré confiant et positif sur ses débuts à l'OM. « Je me sens bien. Pour moi, c'est le deuxième match de la saison. C'est un nouveau club pour moi, avec un style de jeu différent et avec le temps, je vais mieux connaître les joueurs qui jouent avec moi, et le style. Et non, je me sens confortable. J'ai un très bon coach et de très bons joueurs avec moi. Comme ça, c'est plus facile » a déclaré le joueur dans des propos rapportés par La Provence.