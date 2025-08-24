OM : Le craquage de Roberto De Zerbi !

Amadou Diawara

Après la défaite à Rennes, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains. Résultat, les deux joueurs de l'OM sont poussés vers la sortie par leur direction. Présent en conférence de presse ce samedi soir, Roberto De Zerbi a avoué que cette situation l'avait agacée.

Lors de la première journée de Ligue 1, l'OM s'est incliné sur la pelouse du Stade Rennais : le Roazhon Park. Après le coup de sifflet final de la rencontre (1-0), Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont battus dans le vestiaire.

Bagarre à l'OM : De Zerbi a perdu ses nerfs Alors que l'altercation entre Adrien Rabiot (30 ans) et Jonathan Rowe (22 ans) a été particulièrement violente, la direction de l'OM a décidé de vendre ses deux joueurs lors de ce mercato estival. Présent en conférence de presse ce samedi soir, Roberto De Zerbi s'est livré sur le climat actuel à Marseille.