Transferts à l'OM, De Zerbi met la pression à Benatia !

Alexis Brunet

Ce samedi, l’OM est venu à bout du Paris FC, mais non sans mal (5-2). Les Marseillais se sont fait peur, notamment en défense, un secteur qui pourrait être renforcé avant la fin du mercato. Après la rencontre, Roberto De Zerbi a indiqué qu’il attendait encore plusieurs renforts, de quoi mettre la pression à Medhi Benatia.

Depuis quelques jours, l’OM traverse une zone de turbulences. Le club phocéen a perdu son premier match de Ligue 1 face à Rennes (1-0), mais il a surtout perdu Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Coupables de s’être battus, les deux joueurs sont poussés vers la sortie et ont été placés sur la liste des transferts.

L’OM gagne mais se fait peur Sans Jonathan Rowe et Adrien Rabiot donc, l’OM affrontait ce samedi le Paris FC. À domicile, les Marseillais se sont imposés 5-2, mais ils se sont fait très peur. La défense phocéenne n’a pas été au niveau et cela pourrait ne pas passer contre une équipe d’un plus gros calibre que le PFC.