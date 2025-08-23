OM : Le message surprise sur Instagram avant son transfert !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille s'est séparé de deux éléments importants du groupe de Roberto De Zerbi cette semaine : Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, protagonistes d'une bagarre à Rennes pour la première journée de Ligue 1. Placé sur la liste des transferts, Rowe a interpellé ses futurs ex-coéqupiers de l'OM avant son départ pour Bologne.

Jonathan Rowe n'aura effectué qu'une seule et unique saison à l'Olympique de Marseille. Prêté avec option d'achat par Norwich l'été dernier avant de devenir définitivement un joueur de l'OM cet été, l'ailier anglais de 22 ans a été poussé vers la sortie. La faute à une violente altercation avec Adrien Rabiot le 15 août dernier dans le vestiaire du Roazhon Park après la défaite à Rennes (0-1).

Mis à la porte, Rowe publie un message sur les réseaux sociaux destiné à ses coéquipiers de l'OM Jonathan Rowe a été initialement exclu de manière temporaire du groupe et a donc manqué l'entraînement de lundi et mardi. Cependant, l'Olympique de Marseille a publié un communiqué dans la journée de mardi par le biais duquel Adrien Rabiot et Rowe étaient définitivement écartés de l'équipe de Roberto De Zerbi et placés sur la liste des transferts.