OM : «Ca lui tient à cœur de revenir», la révélation à la télévision !

A l'instant T, à l'Orange Vélodrome, l'OM tente de tourner la page Adrien Rabiot - Jonathan Rowe sur le terrain en renouant avec la victoire. Le tout contre le Paris FC de Maxime Lopez, ancien milieu de terrain de l'Olympique de Marseille où il a été formé. Un moment qu'il attendait avec impatience.

Stéphane Gilli a ramené le Paris FC en Ligue 1... après 46 années d'absence. La semaine dernière, le retour du club francilien au PFC ne s'est pas soldé par une victoire au stade Raymond Kopa dimanche dernier (0-1). Pour son deuxième test dans l'élite du football français, l'équipe de Stéphane Gilli s'attaque ce samedi après-midi à un gros morceau.

«Quelque chose qui lui tient à cœur de revenir au Stade Vélodrome» En ce moment même à l'Orange Vélodrome, le promu en Ligue 1 se mesure à l'OM en crise institutionnelle après les exclusions d'Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe du groupe de Roberto De Zerbi. Des retrouvailles spéciales pour Maxime Lopez avec le Vélodrome, le minot marseillais faisant son retour 5 ans après son départ à Sassuolo. « Bien sûr qu'il en parlé. C'est quelque chose qui lui tient à cœur de revenir au Stade Vélodrome. En plus avec un coach sous les ordres de l'OM qu'il connaît et avec qui il a évolué ». a confié Gilli à beIN SPORTS.