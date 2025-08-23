Une recrue prête à partir après la bagarre ? La grosse mise au point de l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers jours, l’équipe féminine de l’OM a également été impliquée dans une bagarre. En effet, la rencontre avec le Club Esportiu Europa a dégénéré et n’a pas été à son terme. De quoi même provoquer le départ de la recrue olympienne, Maria Thorisdottir, qui vient à peine d’arriver ? L’OM a mis les choses au point.

Décidément, les bagarres ont animé l’actualité de l’OM dernièrement. Alors qu’on a énormément parlé de l’altercation entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, voilà que des violences ont également éclaté avec l’équipe féminine de l’OM lors de la rencontre face au Club Esportiu Europa. Au point de pousser Maria Thorisdottir à quitter le club phocéen alors qu’elle vient à peine d’arriver ?

Thorisdottir déjà sur le départ ? Comme ça a été révélé par La Provence, Maria Thorisdottir aurait quitté le rassemblement de l’OM pour retourner en Norvège. De quoi lui permettre de réfléchir avant un départ ? Arrivée il y a quelques jours seulement, la Norvégienne pourrait donc déjà faire ses valises. Mais voilà que l’OM a tenu à rétablir la vérité concernant Thorisdottir.