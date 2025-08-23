Mercato - OM : Le gros salaire qui bloque ce transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un an seulement après l’avoir recruté en provenance de Malmö, l’OM est ouvert à un départ de Derek Cornelius d’ici à la fermeture du marché des transferts. Dans cette optique, Alavès serait sur la piste de l’international canadien et des discussions en ce sens auraient eu lieu, mais le salaire du défenseur de 27 ans serait un frein pour le moment.

Tout comme son compatriote Ismaël Koné (23 ans), prêté avec option d’achat à Sassuolo, Derek Cornelius pourrait ne pas faire long feu à l’OM. Un an après son arrivée en provenance de Malmö contre 4M€, Marseille a ouvert la porte à un départ de l’international canadien (35 sélections).

L’OM demande 4M€ pour Cornelius D’après les informations du journaliste Sacha Tavolieri, l’avenir de Derek Cornelius pourrait s’écrire en Espagne. En effet, Alavès aurait entamé des discussions dans l’optique d’un transfert du défenseur âgé de 27 ans, pour qui l’OM réclamerait une indemnité similaire à son prix d’achat, autour de 4M€.