Transfert - OM : La peur à l'étranger après la bagarre avec Rabiot !

Alors que l’avenir d’Adrien Rabiot fait beaucoup parler en ce moment, Jonathan Rowe a déjà trouvé une porte de sortie pour quitter l’Olympique de Marseille. L’ailier anglais devrait en effet s’engager avec Bologna en Serie A, où Vincenzo Italiano semble déjà très heureux de pouvoir compter sur lui.
Il n’a pas fallu attendre longtemps avant de voir la première polémique éclater à Marseille. Après seulement la première journée de Ligue 1, l’OM a déjà une défaite au compteur et a mis à la porte deux jours, avec Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Si avec ce dernier un départ semble compliqué, pour le second la solution n’a pas tardé à être trouvée.
« C'est un excellent investissement pour le club, et je suis sûr qu'il réussira »
Un an seulement après sa signature, Rowe devrait quitter l’OM pour poursuivre sa carrière en Serie A, avec Bologna. Et alors qu’on attend toujours l’officialisation de son départ, l’ailier de 22 ans semble déjà avoir séduit son nouvel entraineur. « Je l'ai rencontré tout à l'heure et nous avons échangé quelques mots : j'ai parlé avec mon anglais imparfait, et lui avec son italien médiocre. J'espère que nous nous sommes compris » a expliqué Vincenzo Italiano, en conférence de presse. « C'est un excellent investissement pour le club, et je suis sûr qu'il réussira. Il a du flair, de la force physique et la qualité qui lui permet de percer dans les matchs et de remporter des trophées ».
Rowe pas là contre Como ?
A en croire les dernières indiscrétions, ce transfert devrait rapporter autour de 20M€ à l’OM, qui semble déjà avoir plusieurs projets concrets en la fin de ce mercato pour réinvestir cet argent. Mais il faudra attendre un peu avant de voir Jonathan Rowe évoluer avec le club italien ! D’après les informations de Il Corriere dello Sport, Bologna craint de ne pas pouvoir aligner sa future recrue pour la deuxième journée de Serie A, avec le match contre Como programmée pour le 30 aout prochain. Les différentes démarches administratives autour de ce transfert prendraient en effet beaucoup plus de temps que prévu, avec l’Anglais qui devrait rentrer à Londres dans les prochains jours afin de faire avancer les choses.