Transfert - OM : La peur à l'étranger après la bagarre avec Rabiot !

Axel Cornic

Alors que l’avenir d’Adrien Rabiot fait beaucoup parler en ce moment, Jonathan Rowe a déjà trouvé une porte de sortie pour quitter l’Olympique de Marseille. L’ailier anglais devrait en effet s’engager avec Bologna en Serie A, où Vincenzo Italiano semble déjà très heureux de pouvoir compter sur lui.

Il n’a pas fallu attendre longtemps avant de voir la première polémique éclater à Marseille. Après seulement la première journée de Ligue 1, l’OM a déjà une défaite au compteur et a mis à la porte deux jours, avec Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Si avec ce dernier un départ semble compliqué, pour le second la solution n’a pas tardé à être trouvée.

« C'est un excellent investissement pour le club, et je suis sûr qu'il réussira » Un an seulement après sa signature, Rowe devrait quitter l’OM pour poursuivre sa carrière en Serie A, avec Bologna. Et alors qu’on attend toujours l’officialisation de son départ, l’ailier de 22 ans semble déjà avoir séduit son nouvel entraineur. « Je l'ai rencontré tout à l'heure et nous avons échangé quelques mots : j'ai parlé avec mon anglais imparfait, et lui avec son italien médiocre. J'espère que nous nous sommes compris » a expliqué Vincenzo Italiano, en conférence de presse. « C'est un excellent investissement pour le club, et je suis sûr qu'il réussira. Il a du flair, de la force physique et la qualité qui lui permet de percer dans les matchs et de remporter des trophées ».