Mercato - OM : Adrien Rabiot, le retour imminent ?

Axel Cornic

Leader de l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot semble avoir rompu avec la direction et les récents propos de son entourage ne vont pas arranger la situation. A quelques jours de la fin du mercato, l’international italien doit se trouver un nouveau club et une piste semble se préciser à l’étranger.

Ou jouera Adrien Rabiot cette saison ? On a bien l’impression que face au Stade Rennais le 15 aout dernier, le milieu de terrain a joué son dernier match avec l’OM. La décision de l’écarter a énormément fait parler ces derniers jours, mais la direction marseillaise semble convaincue que l’ancien du PSG n’a plus sa place au club.

« C'est du grand théâtre, du grand cinéma, c'est une histoire montée » Depuis la mise à l’écart de Rabiot, une véritable guerre médiatique s’est déchainée, avec la mère ou encore l’avocat du joueur qui ont frontalement attaqué l’OM. « Ils en ont plein la bouche du respect, mais c'est eux qui ne respectent pas les gens et le club » a récemment déclaré Véronique Rabiot, dans un entretien accordé à La Provence. « C'est du grand théâtre, du grand cinéma, c'est une histoire montée. La vérité est ailleurs ».