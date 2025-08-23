Mercato - OM : Adrien Rabiot, le retour imminent ?

Leader de l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot semble avoir rompu avec la direction et les récents propos de son entourage ne vont pas arranger la situation. A quelques jours de la fin du mercato, l’international italien doit se trouver un nouveau club et une piste semble se préciser à l’étranger.
Ou jouera Adrien Rabiot cette saison ? On a bien l’impression que face au Stade Rennais le 15 aout dernier, le milieu de terrain a joué son dernier match avec l’OM. La décision de l’écarter a énormément fait parler ces derniers jours, mais la direction marseillaise semble convaincue que l’ancien du PSG n’a plus sa place au club.
« C'est du grand théâtre, du grand cinéma, c'est une histoire montée »
Depuis la mise à l’écart de Rabiot, une véritable guerre médiatique s’est déchainée, avec la mère ou encore l’avocat du joueur qui ont frontalement attaqué l’OM. « Ils en ont plein la bouche du respect, mais c'est eux qui ne respectent pas les gens et le club » a récemment déclaré Véronique Rabiot, dans un entretien accordé à La Provence. « C'est du grand théâtre, du grand cinéma, c'est une histoire montée. La vérité est ailleurs ».
Rabiot de retour en Italie ?
Un retour en arrière semble désormais être impossible et la seule solution est donc une séparation. Et après un an en Ligue 1, Adrien Rabiot pourrait bien faire son retour en Serie A ! Pas du côté de la Juventus, mais plutôt de l’AC Milan à en croire les dernières informations de Mediaset. Le journaliste Orazio Accomano, un contact aurait eu lieu récemment et le milieu de l’OM serait plus qu’intéressé par cette piste.