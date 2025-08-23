OM - Rabiot : Le coup de fil à sa mère pour un transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Poussé vers la sortie par l’OM après sa violente altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot doit se trouver un nouveau club d’ici à la fermeture du marché des transferts. En ce sens, un autre club italien se serait positionné afin de l’accueillir, Naples, qui aurait directement contacté sa mère, elle qui s'occupe également de sa carrière.

Arrivé vendredi pour passer sa visite médicale, Jonathan Rowe (22 ans) devrait bientôt officiellement s’engager avec Bologne. Impliqué dans une violente altercation avec Adrien Rabiot (30 ans), après la défaite à Rennes (1-0), le transfert de l’international Espoirs anglais devrait rapporter 19,5M€ bonus compris à l’OM.

Rabiot a dit non à Galatasaray En ce qui concerne l’international français (53 sélections), en plus de l’AC Milan, l’Inter Milan et la Juventus, Galatasaray serait également intéressé, selon Foot Mercato. Adrien Rabiot aurait déjà repoussé l’approche du club turc, mais dans le même temps, un autre club se serait positionné.