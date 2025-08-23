Mercato - OM : Il a menti, un transfert à 20M€ se prépare ?

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, l’OM souhaite boucler plusieurs transferts. Un attaquant est notamment recherché et le nom d’Edon Zhegrova ressort avec insistance. Olivier Létang a affirmé en conférence de presse qu’il y avait des chances pour que le Kosovar reste à Lille, mais cela pourrait être une manœuvre pour faire avancer les négociations et boucler un transfert à 20M€.

À Marseille, les derniers jours du mercato s’annoncent bouillants. Malgré déjà de nombreuses arrivées, l’OM souhaite encore recruter à différents postes et attend entre quatre et cinq recrues, comme l’a affirmé Roberto De Zerbi en conférence de presse. L’entraîneur italien attend notamment un nouvel attaquant avec le départ imminent de Jonathan Rowe.

Olivier Létang ferme la porte pour Zhegrova Parmi les pistes offensives de l’OM, on retrouve Edon Zhegrova. Ce dernier serait ouvert à un départ, mais Olivier Létang a affirmé en conférence de presse qu’il y avait des chances pour que l’ailier kosovar reste une saison de plus à Lille. À l’étranger, la Juventus de Turin aurait également des vues sur l’attaquant du LOSC.