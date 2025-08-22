L’OM vire Adrien Rabiot : De Zerbi balance sur un gros mensonge !

Faisant passer l’institution en premier, l’OM a donc décidé de se séparer d’Adrien Rabiot suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe. Une décision très forte qui a donné lieu à certaines théories. En effet, certains expliquaient que le club phocéen s’était finalement servi de cette histoire pour faire partir Rabiot pour des questions économiques. Un mensonge auquel Roberto De Zerbi a souhaité répondre.
Après la défaite de l’OM face à Rennes, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains. Si ce n’est pas la première ni la dernière bagarre à éclater dans un vestiaire, le club phocéen a pris une décision radicale et peu habituelle. En effet, le Français et l’Anglais ont été placés sur la liste des transferts et invités à se trouver un nouveau club par l'OM.
« C’est faux »
En conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi n’a bien évidemment pas échappé aux questions sur le cas Adrien Rabiot. C’est alors que l’entraîneur de l’OM a souhaité rétablir la vérité à propos d’un détail, balançant ainsi : « Certains disent que c'était une question économique, c'est faux ».
« On avait l'ambition de faire bien les choses »
Le départ d’Adrien Rabiot n’a donc aucun lien avec les finances de l’OM. Roberto De Zerbi a d’ailleurs poursuivi en expliquant : « Quand j'étais à Miami chez le propriétaire à Miami, avec Benatia et Pablo, avant même de parler des recrues qui allaient arriver, Medhi avait parlé des contrats de Rabiot, Höjbjerg, Greenwood, Balerdi. On avait l'ambition de faire bien les choses. Rabiot est écarté et c'est possible qu'il parte. Mais comme je l'ai dit, c'était nécessaire ».