L’OM vire Adrien Rabiot : De Zerbi balance sur un gros mensonge !

Faisant passer l’institution en premier, l’OM a donc décidé de se séparer d’Adrien Rabiot suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe. Une décision très forte qui a donné lieu à certaines théories. En effet, certains expliquaient que le club phocéen s’était finalement servi de cette histoire pour faire partir Rabiot pour des questions économiques. Un mensonge auquel Roberto De Zerbi a souhaité répondre.

Après la défaite de l’OM face à Rennes, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains. Si ce n’est pas la première ni la dernière bagarre à éclater dans un vestiaire, le club phocéen a pris une décision radicale et peu habituelle. En effet, le Français et l’Anglais ont été placés sur la liste des transferts et invités à se trouver un nouveau club par l'OM.

« C’est faux » En conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi n’a bien évidemment pas échappé aux questions sur le cas Adrien Rabiot. C’est alors que l’entraîneur de l’OM a souhaité rétablir la vérité à propos d’un détail, balançant ainsi : « Certains disent que c'était une question économique, c'est faux ».