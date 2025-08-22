Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour Donnarumma ?

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma est sorti des plans de Luis Enrique. Par conséquent, le portier italien est incité à se trouver un nouveau club avant la fin du mercato estival. Interrogé sur le dossier Donnarumma, Walid Acherchour a fait part de son inquiétude, alors que le départ du joueur est loin d'être acté.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a signé librement et gratuitement au PSG. Quatre années plus tard, l'international italien est sur le départ. Engagé jusqu'à l'été 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma est poussé vers la sortie par sa direction, et ce, parce que Luis Enrique ne compte plus sur lui.

Donnarumma pourrait rester au PSG ? Si Gianluigi Donnarumma a fait ses adieux au PSG sur les réseaux sociaux, son départ est loin d'être acté pour le moment. D'ailleurs, Walid Acherchour se demande s'il va vraiment rejoindre un nouveau club d'ici la fin du mercato estival, programmée le 1er septembre à 20 heures.