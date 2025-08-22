Mercato - PSG : Donnarumma attaqué, un coup de gueule est lâché !

A un an du terme de son contrat, Gianluigi Donnarumma se retrouve poussé vers la sortie par le PSG. Alors que Lucas Chevalier a été recruté, le club de la capitale souhaite désormais se séparer de l'Italien. Une situation difficile à vivre pour Donnarumma, qui se retrouve également ciblé par de nombreuses attaques de supporters. De quoi faire bondir Jérôme Alonzo.
Entre le PSG et Gianluigi Donnarumma, le divorce est aujourd'hui imminent. Alors que les deux parties n'ont pas réussi à trouver d'accord pour prolonger, Lucas Chevalier a été recruté comme nouveau numéro 1 et l'Italien est poussé vers la sortie. Plus dans les plans de Luis Enrique, Donnarumma doit donc aller voir ailleurs. Et à cela, il faut également ajouter certaines attaques reçues par celui qui est toujours au PSG de la part de supporters.
« Les gens ont déjà oublié ce qu’il a fait ou je suis fou ? »
Pour Le Figaro, Jérôme Alonzo a d'ailleurs tenu à dénoncer ces insultes à l'encontre de Gianluigi Donnarumma. Prenant la défense de l'Italien, l'ancien gardien du PSG a lâché : « Les gens ont déjà oublié ce qu’il a fait ou je suis fou ? C'est un manque de considération. Si le PSG a soulevé sa première C1, c’est en grande partie grâce à lui, ça n’empêche pas de trouver Chevalier fantastique ».
« Mon instinct me dit que Chevalier a tout pour réussir à Paris »
D'ailleurs, en ce qui concerne Lucas Chevalier et sa réussite sous le maillot du PSG, Jérôme Alonzo a fait savoir : « Je ne peux dire que du bien de lui. Sur le jeu de gardien pur, même s’il est fantastique, je ne pense pas qu’il soit plus fort que Gigio. Mais il a tout. Il est très bon dans le domaine aérien, il a envie d’y aller. Mon instinct me dit qu’il a tout pour réussir à Paris. Je ne le connais pas personnellement, mais il a l’air d’avoir la tête bien faite, d’être bien entouré et d’être un bon mec. C’est le gars que tu as envie d’avoir comme copain. C’est comme le pote avec qui tu joues le dimanche, mais en meilleur (rires). Son charisme va l’aider. Et c’est surtout un super gardien. Package complet ! Pour toutes ces raisons, j’y crois beaucoup ».