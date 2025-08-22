Mercato - PSG : Donnarumma attaqué, un coup de gueule est lâché !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A un an du terme de son contrat, Gianluigi Donnarumma se retrouve poussé vers la sortie par le PSG. Alors que Lucas Chevalier a été recruté, le club de la capitale souhaite désormais se séparer de l'Italien. Une situation difficile à vivre pour Donnarumma, qui se retrouve également ciblé par de nombreuses attaques de supporters. De quoi faire bondir Jérôme Alonzo.

Entre le PSG et Gianluigi Donnarumma, le divorce est aujourd'hui imminent. Alors que les deux parties n'ont pas réussi à trouver d'accord pour prolonger, Lucas Chevalier a été recruté comme nouveau numéro 1 et l'Italien est poussé vers la sortie. Plus dans les plans de Luis Enrique, Donnarumma doit donc aller voir ailleurs. Et à cela, il faut également ajouter certaines attaques reçues par celui qui est toujours au PSG de la part de supporters.

« Les gens ont déjà oublié ce qu’il a fait ou je suis fou ? » Pour Le Figaro, Jérôme Alonzo a d'ailleurs tenu à dénoncer ces insultes à l'encontre de Gianluigi Donnarumma. Prenant la défense de l'Italien, l'ancien gardien du PSG a lâché : « Les gens ont déjà oublié ce qu’il a fait ou je suis fou ? C'est un manque de considération. Si le PSG a soulevé sa première C1, c’est en grande partie grâce à lui, ça n’empêche pas de trouver Chevalier fantastique ».