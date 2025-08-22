Mercato : Le PSG boucle un transfert, énorme retournement de situation !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De retour après avoir été prêté au Benfica Lisbonne la saison dernière, Renato Sanches était annoncé proche de rejoindre Trabzonspor, mais devrait finalement prendre la direction du Panathinaïkos en prêt. L’international portugais serait attendu ce vendredi après-midi à Athènes afin de passer sa visite médicale, un dossier dans lequel Rui Vitoria, entraîneur du club grec, aurait joué un rôle majeur.

Décidément, le dossier Renato Sanches aura connu de nombreux rebondissements. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le milieu de terrain âgé de 28 ans est sur le départ du PSG, après avoir été prêté à l’AS Rome et au Benfica Lisbonne ces deux dernières saisons, et devait dans un premier temps être prêté au Panathinaïkos.

Renato Sanches va finalement rejoindre le Panathinaïkos L’Équipe indiquait que Renato Sanches devait finalement prendre la direction de Trabzonspor, mais d’après les informations d’A Bola, il devrait bel et bien rejoindre le club grec. En effet, ce dossier aurait connu un nouveau retournement de situation et l’international portugais serait attendu ce vendredi après-midi à Athènes afin de passer sa visite médicale.