OM - Rabiot : Le transfert parfait au FC Barcelone !

Dans l’émission After Mercato, le journaliste Fabrice Hawkins a évoqué la succession d’Adrien Rabiot à l’OM et notamment la piste menant à Marc Casadó. S’il n’a pas confirmé que le milieu de terrain du FC Barcelone était ciblé par la direction olympienne, il estime en revanche que son profil collerait parfaitement au style de jeu de Roberto De Zerbi.

Ayant décidé de se séparer d’Adrien Rabiot (30 ans) à la suite de sa violente altercation avec Jonathan Rowe (22 ans) vendredi dernier après la défaite à Rennes (1-0), l’OM doit maintenant lui trouver un remplaçant. Un dossier évoqué par le journaliste Fabrice Hawkins dans l’émission After Mercato de RMC Sport, avec notamment les pistes menant à Ismaël Bennacer (27 ans, AC Milan) et Matt O’Riley (24 ans, Brighton).

« Ce ne sont pas Matt O’Riley et Ismaël Bennacer qui vont venir compenser un départ d’Adrien Rabiot » « Ismaël Bennacer, on en parlait du côté de Marseille, c’était surtout suite au départ de Valentin Rongier à Rennes. On cherchait un profil au milieu, il y a Matt O’Riley aussi, jeune joueur de Brighton, qui était ciblé. Donc il y avait déjà une short-list avec le départ de Valentin Rongier. Pour moi, Adrien Rabiot c’est encore autre chose. C'est-à-dire qu’il y a d’autres joueurs qui vont entrer dans la balance qui n’ont pas été cités et qui vont venir. Avec peut-être un petit peu plus de créativité, un profil différent sans doute qui va coller aux exigences de Roberto De Zerbi. Mais ce ne sont pas Matt O’Riley et Ismaël Bennacer qui vont venir compenser un départ, qui n’est pas encore acté, d’Adrien Rabiot », a déclaré Fabrice Hawkins.