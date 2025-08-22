Une star à l’OM : Incroyable, sa mère veut annuler sa signature !

Souhaitant aujourd’hui s’en séparer, l’OM réalisait il y a un peu plus d’un an un gros coup avec la signature d’Adrien Rabiot. Libre et malgré son passé au PSG, le Français avait accepté de rejoindre le club phocéen, convaincu par Medhi Benatia. Une signature qui était loin de faire l’unanimité auprès de Véronique Rabiot, loin d’être emballée initialement par l’idée de voir son fils rejoindre l’OM.
Parti libre de la Juventus à l’été 2024, Adrien Rabiot était alors courtisé par les plus grands clubs européens. Alors qu’on annonçait le Français dans le viseur du Milan AC ou encore de l’Atlético de Madrid, il a surpris tout le monde en débarquant à l’OM. Même sans Coupe d’Europe, Medhi Benatia a su trouver les mots justes pour convaincre Rabiot. Un transfert qui avait alors fait beaucoup de bruit et qui était loin d’emballer initialement Véronique Rabiot.
« M. Benatia, s’il n’y avait que moi, Adrien ne viendrait pas à Marseille »
A l’occasion d’un entretien accordé à La Provence, Véronique Rabiot est revenu sur la signature de son fils à l’OM l’été dernier. C’est ainsi qu’elle a notamment fait savoir : « C’est Benatia qui a convaincu Adrien de venir à Marseille. Quand je lui ai parlé pour la première fois au téléphone, je lui ai dit : « M. Benatia, s’il n’y avait que moi, Adrien ne viendrait pas à Marseille ». J’étais opposée à cette idée, ça semblait improbable. J’étais consciente que ça ferait des remous car il a été formé au PSG et y a joué pendant 9 ans ».
« C’était un risque pour moi d’aller à l’OM, pas une bonne idée »
Des craintes qui ont toutefois rapidement disparu pour la mère d’Adrien Rabiot : « Je ne pensais pas qu’il serait aussi bien accueilli, j’avais peur de la réaction des supporters. J’ai été agréablement surprise et même plus que ça, j’ai été émue. Je ne croyais pas que c’était possible, j’étais assez stressée. C’était un risque pour moi d’aller à l’OM, pas une bonne idée, et je l’ai dit à Adrien. C’est lui qui décide, il était tellement déterminé ».