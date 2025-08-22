Une star à l’OM : Incroyable, sa mère veut annuler sa signature !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Souhaitant aujourd’hui s’en séparer, l’OM réalisait il y a un peu plus d’un an un gros coup avec la signature d’Adrien Rabiot. Libre et malgré son passé au PSG, le Français avait accepté de rejoindre le club phocéen, convaincu par Medhi Benatia. Une signature qui était loin de faire l’unanimité auprès de Véronique Rabiot, loin d’être emballée initialement par l’idée de voir son fils rejoindre l’OM.

Parti libre de la Juventus à l’été 2024, Adrien Rabiot était alors courtisé par les plus grands clubs européens. Alors qu’on annonçait le Français dans le viseur du Milan AC ou encore de l’Atlético de Madrid, il a surpris tout le monde en débarquant à l’OM. Même sans Coupe d’Europe, Medhi Benatia a su trouver les mots justes pour convaincre Rabiot. Un transfert qui avait alors fait beaucoup de bruit et qui était loin d’emballer initialement Véronique Rabiot.

« M. Benatia, s’il n’y avait que moi, Adrien ne viendrait pas à Marseille » A l’occasion d’un entretien accordé à La Provence, Véronique Rabiot est revenu sur la signature de son fils à l’OM l’été dernier. C’est ainsi qu’elle a notamment fait savoir : « C’est Benatia qui a convaincu Adrien de venir à Marseille. Quand je lui ai parlé pour la première fois au téléphone, je lui ai dit : « M. Benatia, s’il n’y avait que moi, Adrien ne viendrait pas à Marseille ». J’étais opposée à cette idée, ça semblait improbable. J’étais consciente que ça ferait des remous car il a été formé au PSG et y a joué pendant 9 ans ».