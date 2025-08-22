Mercato - OM : Un gros transfert à 20M€ est confirmé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Une semaine après sa violente altercation avec Adrien Rabiot à l’issue de la défaite à Rennes (1-0), Jonathan Rowe, déjà annoncé sur le départ avant cet incident, va très bientôt quitter l’OM. Marseille a trouvé un accord avec Bologne pour le transfert de l’attaquant âgé de 22 ans, qui devrait rapporter environ 20M€.

Comme indiqué par l’OM mardi, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe « ont été placés sur la liste des transferts par le club », en raison de leur bagarre vendredi dernier après la défaite à Rennes (1-0). Annoncé notamment dans le viseur de l’Atalanta et de l’AS Rome, l’international Espoirs anglais va bien rejoindre la Serie A, mais plutôt Bologne.

Accord trouvé entre Bologne et l’OM pour Rowe En effet, un accord a été trouvé avec l’OM pour le transfert de Jonathan Rowe. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, l’attaquant âgé de 22 ans devrait passer sa visite médicale dans les 24 prochaines heures avant de s’engager avec Bologne, dans le cadre d’une opération estimée à 17M€, plus 2,5M€ de bonus.