Mercato - OM : Un gros transfert à 20M€ est confirmé !

Une semaine après sa violente altercation avec Adrien Rabiot à l’issue de la défaite à Rennes (1-0), Jonathan Rowe, déjà annoncé sur le départ avant cet incident, va très bientôt quitter l’OM. Marseille a trouvé un accord avec Bologne pour le transfert de l’attaquant âgé de 22 ans, qui devrait rapporter environ 20M€.
Comme indiqué par l’OM mardi, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe « ont été placés sur la liste des transferts par le club », en raison de leur bagarre vendredi dernier après la défaite à Rennes (1-0). Annoncé notamment dans le viseur de l’Atalanta et de l’AS Rome, l’international Espoirs anglais va bien rejoindre la Serie A, mais plutôt Bologne.
Accord trouvé entre Bologne et l’OM pour Rowe
En effet, un accord a été trouvé avec l’OM pour le transfert de Jonathan Rowe. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, l’attaquant âgé de 22 ans devrait passer sa visite médicale dans les 24 prochaines heures avant de s’engager avec Bologne, dans le cadre d’une opération estimée à 17M€, plus 2,5M€ de bonus.
20M€ au total pour l’OM
L’OM a également négocié un pourcentage de 10% sur une future revente de Jonathan Rowe. Une tendance confirmée par le journaliste Sacha Tavolieri, qui précise que le joueur a été autorisé à s’envoler pour Bologne jeudi et va passer sa visite médicale ce vendredi. Selon lui, c’est un total de 20M€, avec les bonus, que va récupérer Marseille.