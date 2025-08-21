Départ de Rabiot : Marc Casado annoncé à l’OM, le verdict est tombé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avec le départ d’Adrien Rabiot quasi acté après la bagarre avec Jonathan Rowe, l’OM se penche sur de nouvelles pistes pour son milieu de terrain. Selon la presse espagnole, Marc Casadó, jeune talent du FC Barcelone, serait dans le viseur du club phocéen. En interne, ces rumeurs sont toutefois démenties par plusieurs sources en France.

La situation d’Adrien Rabiot à l’OM est désormais critique. L’incident survenu avec Jonathan Rowe après la rencontre face à Rennes vendredi soir, qui a conduit à une bagarre dans le vestiaire, a scellé son sort. Le club marseillais a rapidement pris la décision de le pousser vers la sortie et de chercher un remplaçant.

L'OM fait parler de lui en Espagne Dans cette optique, l’attention de certains médias s’est tournée vers Marc Casadó, jeune milieu du FC Barcelone. Selon Sport, l’OM aurait identifié le joueur comme un candidat prioritaire pour renforcer son entrejeu. La situation de Casadó au Barça, où il a été limité par la présence de Frenkie de Jong, le rend particulièrement attractif pour les clubs à la recherche de jeunes talents prometteurs. Pablo Longoria envisagerait de capitaliser sur son potentiel, le voyant comme un successeur possible à Rabiot.