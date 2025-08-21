Départ de Rabiot : Marc Casado annoncé à l’OM, le verdict est tombé

Avec le départ d’Adrien Rabiot quasi acté après la bagarre avec Jonathan Rowe, l’OM se penche sur de nouvelles pistes pour son milieu de terrain. Selon la presse espagnole, Marc Casadó, jeune talent du FC Barcelone, serait dans le viseur du club phocéen. En interne, ces rumeurs sont toutefois démenties par plusieurs sources en France.
La situation d’Adrien Rabiot à l’OM est désormais critique. L’incident survenu avec Jonathan Rowe après la rencontre face à Rennes vendredi soir, qui a conduit à une bagarre dans le vestiaire, a scellé son sort. Le club marseillais a rapidement pris la décision de le pousser vers la sortie et de chercher un remplaçant.
L'OM fait parler de lui en Espagne
Dans cette optique, l’attention de certains médias s’est tournée vers Marc Casadó, jeune milieu du FC Barcelone. Selon Sport, l’OM aurait identifié le joueur comme un candidat prioritaire pour renforcer son entrejeu. La situation de Casadó au Barça, où il a été limité par la présence de Frenkie de Jong, le rend particulièrement attractif pour les clubs à la recherche de jeunes talents prometteurs. Pablo Longoria envisagerait de capitaliser sur son potentiel, le voyant comme un successeur possible à Rabiot.
Une fake-news évoquée
Malgré ces spéculations, La Minute OM et Foot Mercato ont rapidement démenti toute approche officielle de l’OM concernant Casadó. Selon ces sources, aucune discussion n’a eu lieu entre les deux clubs et aucune offre n’a été formulée à ce jour. Les rumeurs semblent davantage relever de l’analyse spéculative des médias espagnols que d’un projet concret.