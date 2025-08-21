OM - Affaire Rabiot : C’est déjà arrivé ailleurs, Pierre Ménès balance !

L’OM a dit stop. Avant même une année complète d’Adrien Rabiot à Marseille, c’est déjà terminé à cause d’évènements récents qui n’ont pas joué en sa faveur et la bagarre avec Jonathan Rowe, cerise sur le gâteau. Pierre Ménès a critique la gestion de crise de l’Olympique de Marseille tout en pointant du doigt le cas pas isolé d’une telle affaire dans le football professionnel.
Entre Adrien Rabiot et l’OM, c’est terminé. La faute à un manque d’investissement ressenti dès le début de la préparation estivale en juillet dernier, à des négociations de prolongation de contrat non fructueuses avec Véronique Rabiot, sa mère et représentante. Mais la raison principale est bien plus grave éthiquement parlant : une violente altercation dans le vestiaire avec Jonathan Rowe vendredi dernier après la défaite à Rennes (0-1). La sanction de la direction de l’OM, gérée par Medhi Benatia et présidée par Pablo Longoria a été sans appel : exclusion des deux joueurs de l’effectif et placement sur le marché des transferts.
«Leroy Sané et Sadio Mané au Bayern. C’est là où j’ai un peu de mal à suivre les dirigeants marseillais»
Ayant témoigné de cette incroyable crise en tant qu’observateur, Pierre Ménès n’a pas caché sa surprise au niveau de la gestion de l’évènement en question déjà survenu ailleurs par le passé et notamment au Bayern Munich entre Leroy Sané et Sadio Mané. « Le problème est que ce n’est pas la première fois qu’il y a une bagarre entre deux coéquipiers dans un club de foot. Il y a un précédent récent et assez célèbre, celui entre Leroy Sané et Sadio Mané au Bayern. C’est là où j’ai un peu de mal à suivre les dirigeants marseillais qui, sous respect de la force de « l’institution » ont voulu marquer un grand coup et se séparer des deux joueurs. Rowe, c’est un faux-problème puisqu’on sait qu’ils cherchaient à le vendre et faire une petite plus-value avec lui ».
«La prolongation ? Ça discutait, sans succès, parce que discuter avec «moman» c’est pas ce qu’il y a de plus simple»
L’ancien journaliste de L’Équipe et consultant de Canal+ ne s’est pas fait prier pour évoquer les complications toujours plus importantes lorsqu’il s’agit de négocier un contrat avec Véronique Rabiot, responsable de la carrière de son fils.
« Rabiot, c’est évidemment un gros problème et c’est très étonnant. Il y a plusieurs thèses possibles. Ce qui est évident est que ça discutait pour prolonger son contrat et la façon de Pablo Longoria de voir le foot, voir Rabiot partir au bout de deux ans libre était absolument insupportable. (…) Ça discutait, sans succès, parce que discuter avec « moman » c’est pas ce qu’il y a de plus simple et donc ça coinçait. Est-ce que le fait que Rabiot soit libre à la fin de la saison a précipité la décision de renvoyer Rabiot ? C’est tout à fait possible. On pourrait même se demander si la décision de l’OM aurait été la même si Rabiot avait prolongé son contrat à ce moment-là. (…) Je pense sincèrement que tu pouvais prendre des sanctions très fortes entre les deux joueurs du genre un mois ou deux de retenue de salaire ou le suspendre de deux, trois ou quatre matchs, mais tu n’étais pas obligé de le virer ». Aux yeux de Pierre Ménès, l’OM n’a pas géré cette affaire du mieux que possible comme il l'a affirmé sur sa chaîne YouTube : Pierrot Le Foot.