OM - Affaire Rabiot : C’est déjà arrivé ailleurs, Pierre Ménès balance !

L’OM a dit stop. Avant même une année complète d’Adrien Rabiot à Marseille, c’est déjà terminé à cause d’évènements récents qui n’ont pas joué en sa faveur et la bagarre avec Jonathan Rowe, cerise sur le gâteau. Pierre Ménès a critique la gestion de crise de l’Olympique de Marseille tout en pointant du doigt le cas pas isolé d’une telle affaire dans le football professionnel.

Entre Adrien Rabiot et l’OM, c’est terminé. La faute à un manque d’investissement ressenti dès le début de la préparation estivale en juillet dernier, à des négociations de prolongation de contrat non fructueuses avec Véronique Rabiot, sa mère et représentante. Mais la raison principale est bien plus grave éthiquement parlant : une violente altercation dans le vestiaire avec Jonathan Rowe vendredi dernier après la défaite à Rennes (0-1). La sanction de la direction de l’OM, gérée par Medhi Benatia et présidée par Pablo Longoria a été sans appel : exclusion des deux joueurs de l’effectif et placement sur le marché des transferts.

«Leroy Sané et Sadio Mané au Bayern. C’est là où j’ai un peu de mal à suivre les dirigeants marseillais» Ayant témoigné de cette incroyable crise en tant qu’observateur, Pierre Ménès n’a pas caché sa surprise au niveau de la gestion de l’évènement en question déjà survenu ailleurs par le passé et notamment au Bayern Munich entre Leroy Sané et Sadio Mané. « Le problème est que ce n’est pas la première fois qu’il y a une bagarre entre deux coéquipiers dans un club de foot. Il y a un précédent récent et assez célèbre, celui entre Leroy Sané et Sadio Mané au Bayern. C’est là où j’ai un peu de mal à suivre les dirigeants marseillais qui, sous respect de la force de « l’institution » ont voulu marquer un grand coup et se séparer des deux joueurs. Rowe, c’est un faux-problème puisqu’on sait qu’ils cherchaient à le vendre et faire une petite plus-value avec lui ».