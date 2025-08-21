Clash à l'OM : Rabiot se fait éjecter, son clan lance la contre-attaque !

Amadou Diawara

Après le coup de sifflet final de Rennes-OM, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont battus dans le vestiaire marseillais. Dénonçant l'attitude de ses deux joueurs, la direction olympienne a décidé de boucler leur départ avant la fin de ce mercato estival. Pour justifier son choix, Pablo Longoria a affirmé qu'Adrien Rabiot et Jonathan Rowe avaient manqué de respect à l'institution. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir le clan du Français.

Lors de la première journée de Ligue 1, l'OM est tombé face au Stade Rennais. En effet, les hommes de Roberto De Zerbi se sont inclinés face aux Bretons au Roazhon Park vendredi soir.

OM : D'après Longoria, Rabiot a manqué de respect à l'institution Après le coup de sifflet final de la rencontre, les joueurs de l'OM étaient sur les nerfs. En effet, plusieurs protégés de Roberto De Zerbi ont manifesté leur colère dans les vestiaires. D'ailleurs, deux Marseillais en sont même venus aux mains : Adrien Rabiot et Jonathan Rowe.