Le clan Rabiot accuse l’OM : Benatia répond cash

L’affaire Rabiot/Rowe secoue l’OM depuis la bagarre survenue vendredi dernier dans le vestiaire après la rencontre contre Rennes. Medhi Benatia est sorti du silence pour revenir sur l’incident. Le directeur sportif du club marseillais en a profité pour répondre aux accusations formulées par l’avocat d’Adrien Rabiot sur le traitement du joueur par la direction.
La soirée de vendredi a tourné au chaos dans le vestiaire de l’OM après la défaite face à Rennes. Ce qui semblait au départ être des échanges tendus sur le match et le comportement des joueurs a rapidement dégénéré en confrontation physique entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Une scène d’une « violence inouïe » selon Pablo Longoria, qui a décidé, en concertation avec le coach et Medhi Benatia, de se séparer des deux joueurs.
Le clan Rabiot accuse !
Cette décision a laissé bouche bée l'entourage de Rabiot. A tel point que son avocat pense que l'OM aurait monté un stratagème pour pousser le joueur vers la sortie avant la fin du mercato, en utilisant l’incident de vendredi comme prétexte. « Quand le club indique que le joueur a eu un comportement qui a changé, c'est faux. C'est complètement faux. On a l'impression effectivement qu'il y a une histoire qui est un peu montée et qu'on se sert de l'épisode de vendredi pour évincer Adrien » a lâché Romuald Palao sur RMC.
Benatia répond sur Rabiot
La réponse de Benatia ne s'est pas faite attendre. « Franchement, je ne sais pas quoi répondre à ça. On lui a mis une offre sur la table depuis plus de deux mois et demi, qui était... Je ne sais même pas si quelqu'un à l'OM a déjà gagné ce salaire-là. Après, si Pablo qui veut rentrer dans les détails, c'est lui le président. Il vous dira s'il veut vous donner les détails. Moi, je m'arrêterai là parce que je n'aime pas non plus rentrer trop dans le... Mais on a fait une offre de contrat qui a été juste par rapport au niveau du joueur » a indiqué le directeur sportif de l'OM lors d'un entretien à RMC Sport.