Mercato : Coup de théâtre, un grand nom recale l’OM à cause de la météo

L'aventure d'Adrien Rabiot à l'OM touche à sa fin. Recruté en septembre dernier, le milieu de terrain a rapidement été placé sur la liste des transferts suite aux évènements survenus vendredi soir après le match face à Rennes. Interrogé par l'AFP ce mercredi, Pablo Longoria a pris la parole pour clarifier le dossier et raconter des coulisses étonnantes.
Adrien Rabiot devait incarner une pièce maîtresse du projet marseillais. Arrivé en septembre 2024, l’international français apportait son expérience et sa personnalité dans un vestiaire en reconstruction. Pourtant, moins d’un an après sa signature, son aventure phocéenne semble déjà toucher à sa fin. La récente altercation avec Jonathan Rowe après la défaite face à Rennes a accéléré les tensions, poussant la direction de l’OM à le placer officiellement sur la liste des transferts. Une décision perçue comme brutale par certains observateurs, mais que Pablo Longoria juge nécessaire.
Longoria évoque un épisode violent
« Je n'étais pas dans le vestiaire. Mais ce que je peux dire, c'est que tout ce que m'a transmis le staff, sportif et non-sportif, c'est que c'était quelque chose d'inouï, de violent, de très agressif et qui a dépassé toutes les limites » a déclaré le président de l’OM. Le départ de Rabiot n’est en aucun cas calculé. D’ailleurs, Longoria insiste sur le fait que le club a tenté de le prolonger ces dernières semaines. « Pendant tout le mois de juin, on a appelé Adrien tous les jours, parce qu'on voulait absolument qu'il continue avec nous, explique le président de l'OM. La saison dernière, avant la fin du championnat, on lui a proposé une prolongation, avec une augmentation de son salaire. Parce qu'il l'avait bien mérité sur le terrain et par son investissement hors du terrain » a-t-il confié.
Véronique Rabiot snobe l'OM à cause de la chaleur
Les discussions avec la représentante de Rabiot, qui n’est autre que sa mère, ont connu des rebondissements pour le moins inhabituels. Après un premier rendez-vous jugé constructif, un second devait sceller l’avenir du milieu au club. Mais celui-ci n’a jamais eu lieu. « Il n'a pas pu se faire parce que sa représentante nous a dit qu'il faisait trop chaud. Je ne mens pas » a admis Pablo Longoria.