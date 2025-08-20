«Une altercation avec les dirigeants, l'entraîneur...» : Un incident encore plus grave à l’OM avec Rabiot ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille doit déjà gérer une crise après l’altercation impliquant Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Alors que l’attaquant anglais était déjà sur la liste des transferts, la mise à l'écart du Français a eu l’effet d’un coup de tonnerre. Jean-Pierre Bernès reste de son côté prudent en évoquant la décision du club.

Après leur altercation dans le vestiaire du Roazhon Park vendredi soir, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sont poussés vers la sortie par l’OM. Rien de nouveau pour l’ailier anglais, placé sur la liste des transferts depuis plusieurs semaines. En revanche, c’est un véritable coup de tonnerre pour l’international français, cadre de Roberto De Zerbi et déterminé à rester cet été malgré les sollicitions. La décision de l’OM choque de nombreux observateurs, mais Jean-Pierre Bernès reste quant à lui prudent, estimant que le club a peut-être ses raisons.

« C'est une affaire tellement étonnante et inattendue » « Pour comprendre la décision, il faut connaître exactement ce qu'il s'est passé. C'est toujours difficile de porter un jugement sur une telle décision, aussi radicale, parce qu'il faut être à l'intérieur du club. Et il n'y a que les dirigeants et les joueurs qui savent ce qu'il s'est réellement passé, confie l’ancien dirigeant de l’OM dans La Provence. C'est une affaire tellement étonnante et inattendue. À chaque fois qu'il y a une altercation, les joueurs ne sont pas mis sur la liste des transferts, surtout un élément comme Adrien Rabiot qui a été essentiel dans la réussite de l'OM la saison dernière et sur lequel on compte vraiment quand on joue une Ligue des champions. »