L'OM lâche une bombe sur le mercato : Rabiot a fait «quelque chose de grave» ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi, suite aux incidents survenus dans le vestiaire après Rennes, l'OM a annoncé la mise sur le marché des transferts d'Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Alors que l'Anglais était déjà en instance de départ, c'est plus surprenant concernant le Français. Comment expliquer une telle décision de l'OM ? Seul un gros dérapage de Rabiot peut justifier cela.

Entre l'OM et Adrien Rabiot, le divorce pourrait bien être imminent. En effet, le club phocéen veut se séparer du Français comme ça a été indiqué dans un communiqué ce mardi : « L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club. Cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais FC, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club ».

« Je pense que la décision de De Zerbi est mûrement réfléchie » L'OM n'a donc pas fait dans la demi-mesure avec Adrien Rabiot et forcément, ça en a choqué plus d'un. De quoi faire dire à Bernard Pardo, ancien du club phocéen, que cette affaire pourrait bien cacher quelque chose de grave. « On ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé dans le vestiaire, seuls les joueurs et l'entraîneur le savent. Je pense que la décision de De Zerbi est mûrement réfléchie, il ne peut pas prendre le risque de faire partir si ce n'est pas mûrement réfléchi avec le président », a-t-il d'abord raconté pour La Provence.