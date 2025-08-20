Départ du PSG : Coup de tonnerre pour le prochain club de Donnarumma ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Figure forte de Manchester United au XXIème siècle, Wayne Rooney a toujours son feu intérieur qui brûle pour les Red Devils et a dernièrement évoqué le dossier Gianluigi Donnarumma qui est pourtant toujours un peu plus proche de Manchester City les jours passant. Pour United, le rêve est permis, mais le club part de loin.

La semaine dernière, l’histoire entre le PSG et Gianluigi Donnarumma prenait fin. Remplacé par Lucas Chevalier sous l’impulsion de Luis Enrique et écarté du groupe pour la Supercoupe d’Europe, le portier italien annonçait son départ par l’intermédiaire d’un communiqué.

Convoité par Manchester City, Donnarumma est interpellé par Rooney Après ses quatre saisons au PSG, Gianluigi Donnarumma semble à présent être destiné à rejoindre Pep Guardiola à Manchester City. Un accord contractuel se dessinerait, mais Wayne Rooney, légende de Manchester United, attend du club rival des Skyblues de jouer les trouble-fêtes dans cette opération. « Donnarumma a 26 ans, c'est l'un des meilleurs gardiens au monde, ce serait fou que Manchester United ne fonce pas sur lui. Je ne vois pas ça comme un risque. J'ai vu une statistique l'autre jour, celle des erreurs menant directement à des buts. Il n'en a commis aucune ». a récemment confié Rooney à la BBC.