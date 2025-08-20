Départ du PSG : Coup de tonnerre pour le prochain club de Donnarumma ?

Figure forte de Manchester United au XXIème siècle, Wayne Rooney a toujours son feu intérieur qui brûle pour les Red Devils et a dernièrement évoqué le dossier Gianluigi Donnarumma qui est pourtant toujours un peu plus proche de Manchester City les jours passant. Pour United, le rêve est permis, mais le club part de loin.
La semaine dernière, l’histoire entre le PSG et Gianluigi Donnarumma prenait fin. Remplacé par Lucas Chevalier sous l’impulsion de Luis Enrique et écarté du groupe pour la Supercoupe d’Europe, le portier italien annonçait son départ par l’intermédiaire d’un communiqué.
Convoité par Manchester City, Donnarumma est interpellé par Rooney
Après ses quatre saisons au PSG, Gianluigi Donnarumma semble à présent être destiné à rejoindre Pep Guardiola à Manchester City. Un accord contractuel se dessinerait, mais Wayne Rooney, légende de Manchester United, attend du club rival des Skyblues de jouer les trouble-fêtes dans cette opération. « Donnarumma a 26 ans, c'est l'un des meilleurs gardiens au monde, ce serait fou que Manchester United ne fonce pas sur lui. Je ne vois pas ça comme un risque. J'ai vu une statistique l'autre jour, celle des erreurs menant directement à des buts. Il n'en a commis aucune ». a récemment confié Rooney à la BBC.
Donnarumma à Manchester United, si…
Et il se trouve que le vœu de Wayne Rooney ne soit pas si en décalage avec la réalité que cela. Le journaliste Jan Aage Fjortoft a confié sur son compte X que Gianluigi Donnarumma serait susceptible de rebondir à Manchester… du côté de United. Cependant, les Red Devils sont confrontés à un réel défi pour la signature de l’Italien : le départ d'un des gardiens de l’effectif de Ruben Amorim.