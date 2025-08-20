Chaos à l’OM : Une priorité est trouvée sur le mercato

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La situation est chaotique à Marseille. L’OM a acté la mise en vente de Jonathan Rowe et d’Adrien Rabiot ce mardi soir. Si le milieu français devrait prendre la direction de la Serie A, c’est également le cas de Jonathan Rowe, qui a trouvé un accord avec Bologne. L’ailier anglais est la priorité absolue des Rossoblù sur ce mercato estivale.

Le mercato de l’OM prend une tournure tout à fait étrange. A la suite d’une violente altercation dans le vestiaire survenue vendredi soir après la défaite à Rennes, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été exclus du groupe. Ce mardi, RTL a lâché une bombe en révélant que finalement, l’OM ne comptait plus du tout sur ces deux joueurs.

Rowe vers Bologne Une information validée par le club phocéen en personne, qui par le biais d’un communiqué, a officialisé la mise en vente du Français et de l’Anglais. Et si Adrien Rabiot a déjà des touches en Serie A, c’est également le cas de Jonathan Rowe. En effet, ce mercredi, le journaliste Gianluca Di Marzio annonce que l’ailier de 22 ans s’est mis d’accord avec Bologne pour un transfert.