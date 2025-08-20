Chaos à l’OM : Une priorité est trouvée sur le mercato

La situation est chaotique à Marseille. L’OM a acté la mise en vente de Jonathan Rowe et d’Adrien Rabiot ce mardi soir. Si le milieu français devrait prendre la direction de la Serie A, c’est également le cas de Jonathan Rowe, qui a trouvé un accord avec Bologne. L’ailier anglais est la priorité absolue des Rossoblù sur ce mercato estivale.
Le mercato de l’OM prend une tournure tout à fait étrange. A la suite d’une violente altercation dans le vestiaire survenue vendredi soir après la défaite à Rennes, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été exclus du groupe. Ce mardi, RTL a lâché une bombe en révélant que finalement, l’OM ne comptait plus du tout sur ces deux joueurs.
Rowe vers Bologne
Une information validée par le club phocéen en personne, qui par le biais d’un communiqué, a officialisé la mise en vente du Français et de l’Anglais. Et si Adrien Rabiot a déjà des touches en Serie A, c’est également le cas de Jonathan Rowe. En effet, ce mercredi, le journaliste Gianluca Di Marzio annonce que l’ailier de 22 ans s’est mis d’accord avec Bologne pour un transfert.
L’Anglais est une priorité
Ce dernier précise également que le profil de Jonathan Rowe est une grande priorité pour le club italien, qui va désormais devoir négocier avec l’OM pour l’Anglais.