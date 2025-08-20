«Il y a d’autres joueurs...» : Le clan Rabiot balance sur la bagarre qui a semé le chaos à l’OM

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille est déjà en crise après une altercation explosive survenue dans son vestiaire vendredi soir après le match à Rennes entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, désormais poussés vers la sortie. Alors que le club justifie cette décision par un comportement inadmissible, le clan Rabiot dénonce une incompréhension totale et se défend.

L’ OM n’aurait jamais imaginé que son déplacement sur la pelouse de Rennes pour débuter sa saison 2025-26 aurait de telles conséquences. L’altercation survenue dans le vestiaire après la rencontre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe devrait mettre fin à l’aventure marseillaise des deux joueurs, placés sur la liste des transferts par leur club. Un coup de tonnerre concernant le milieu de l’équipe de France , cadre de l’équipe depuis un an, tandis que l’Anglais était déjà à vendre avant l’incident.

« Cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade rennais, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club », a fait savoir l’OM mardi, en fin de journée. Quelques heures plus tard, Romuald Palao , avocat de la famille Rabiot , a pris la parole dans l’After Foot pour faire le point sur la situation de son client et partager son incompréhension.

« Ce sont des affaires de vestiaire et ce n'est pas normal qu'elles soient sorties du vestiaire »

« Je vous confirme que l'entourage de Rabiot a une excellente relation avec la direction du club. C'est l'incompréhension la plus totale. Il était totalement impliqué dans le projet », a expliqué Romuald Palao, s’interrogeant sur la stratégie de l’OM avec cette mise à l’écart : « Concernant ce qu'a publié le club, on a des doutes, forcément qu'on a des doutes. Quand le club indique que le joueur a un comportement qui a changé depuis les Pays-Bas, c'est faux. C'est complétement faux. Donc on a l'impression qu'il y a une histoire qui est montée et on se sert de l'épisode de vendredi pour évincer Adrien ».

L’avocat de la famille Rabiot est également revenu au micro de RMC sur l’altercation survenue vendredi soir : « On est sur une situation tendue où il n'y a pas que Adrien et Jonathan Rowe qui ont eu des échanges, il y a d'autres joueurs aussi. C'est toujours la même chose, ce sont des affaires de vestiaire et ce n'est pas normal qu'elles soient sorties du vestiaire ». L’Équipe avait notamment révélé mardi que Geronimo Rulli faisait également partie des joueurs ayant haussé le ton après le revers à Rennes, ciblant notamment Jonathan Rowe.