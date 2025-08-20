Tentative de cambriolage : Un joueur du PSG annonce son transfert à sa femme !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui au Qatar, Julian Draxler a quitté le PSG à l'été 2023 pour rejoindre le club d'Al Ahli. L'Allemand avait ainsi décidé d'entamer un nouveau chapitre de sa carrière, motivé pas uniquement par des raisons sportives. En effet, voilà qu'une tentative de cambriolage à Paris a convaincu Draxler de faire ses valises et de l'annoncer à sa femme.

Recruté en janvier 2017 pour près de 40M€, Julian Draxler débarquait au PSG avec de grandes attentes. Mais voilà que dans la capitale française, l'Allemand n'a jamais réellement convaincu, miné notamment par les blessures. Et c'est ainsi qu'en 2023, après un prêt à Benfica, Draxler a été invité à partir du PSG et a été envoyé au Qatar, à Al Ahli.

« C’est la petite chose en plus qui m’a convaincu de partir » A l'occasion d'un entretien accordé au Parisien, Julian Draxler est revenu sur son départ du PSG pour le Qatar. C'est alors que l'Allemand a expliqué comment une tentative de cambriolage avait fini par le convaincre de s'en aller : « J’aime Paris, j’ai toujours aimé Paris, ce n’est pas un secret ! Mais sur la fin, nous avons eu quelques problèmes avec une tentative de cambriolage qui est intervenue juste avant que je signe au Qatar. J’étais en pleine réflexion. Je me disais que c’était trop tôt et cet événement est arrivé. J’ai regardé ma femme, je lui ai dit : je crois qu’il faut qu’on aille au Qatar. C’est la petite chose en plus qui m’a convaincu de partir ».