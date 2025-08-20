Tentative de cambriolage : Un joueur du PSG annonce son transfert à sa femme !

Aujourd'hui au Qatar, Julian Draxler a quitté le PSG à l'été 2023 pour rejoindre le club d'Al Ahli. L'Allemand avait ainsi décidé d'entamer un nouveau chapitre de sa carrière, motivé pas uniquement par des raisons sportives. En effet, voilà qu'une tentative de cambriolage à Paris a convaincu Draxler de faire ses valises et de l'annoncer à sa femme.
Recruté en janvier 2017 pour près de 40M€, Julian Draxler débarquait au PSG avec de grandes attentes. Mais voilà que dans la capitale française, l'Allemand n'a jamais réellement convaincu, miné notamment par les blessures. Et c'est ainsi qu'en 2023, après un prêt à Benfica, Draxler a été invité à partir du PSG et a été envoyé au Qatar, à Al Ahli.
« C’est la petite chose en plus qui m’a convaincu de partir »
A l'occasion d'un entretien accordé au Parisien, Julian Draxler est revenu sur son départ du PSG pour le Qatar. C'est alors que l'Allemand a expliqué comment une tentative de cambriolage avait fini par le convaincre de s'en aller : « J’aime Paris, j’ai toujours aimé Paris, ce n’est pas un secret ! Mais sur la fin, nous avons eu quelques problèmes avec une tentative de cambriolage qui est intervenue juste avant que je signe au Qatar. J’étais en pleine réflexion. Je me disais que c’était trop tôt et cet événement est arrivé. J’ai regardé ma femme, je lui ai dit : je crois qu’il faut qu’on aille au Qatar. C’est la petite chose en plus qui m’a convaincu de partir ».
« J’ai eu des opportunités en Angleterre, mais... »
D'ailleurs, à propos de sa décision de rejoindre le Qatar, Julian Draxler a également fait savoir : « C’était le bon choix pour moi. J’avais besoin de temps pour ressentir moins de pression et qu’on n’attende pas de moi que je sois performant tout de suite. Le club m’a donné le temps pour que je prenne soin de mon corps et c’est grâce à ça que je suis redevenu plus décisif. Marco Verratti est mon voisin et sa présence a favorisé mon intégration. J’ai eu des opportunités en Angleterre, dans un championnat très dur physiquement, mais je savais que je n’étais pas au top de ma forme. J’ai beaucoup hésité avant d’aller au Qatar car je n’avais que 29 ans au moment de signer. Se dire que j’allais relancer ma carrière ici, c’était une décision difficile à prendre ».