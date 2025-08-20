Camavinga : Le coup inattendu du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps décidé à recruter un latéral droit pour épauler Achraf Hakimi, le PSG semble finalement avoir décidé de faire confiance à Warren Zaïre-Emery. Une situation qui n’est pas sans rappeler celle d’Eduardo Camavinga au Real Madrid, un milieu de terrain reconverti latéral gauche.

Zaïre-Emery nouveau latéral du PSG « Zaïre-Emery est devenu le back-up d'Hakimi et dans ce rôle là, il est bien meilleur qu'au milieu de terrain. Il va avoir le syndrome de Camavinga au Real Madrid. Tu vas te rendre compte que quand il arrive en deuxième lame au poste de latéral façon milieu de terrain, il est plus dangereux que quand il est immobile sur le trio du milieu », estime-t-il au micro de l’After Foot sur RMC.