Camavinga : Le coup inattendu du PSG !

Longtemps décidé à recruter un latéral droit pour épauler Achraf Hakimi, le PSG semble finalement avoir décidé de faire confiance à Warren Zaïre-Emery. Une situation qui n’est pas sans rappeler celle d’Eduardo Camavinga au Real Madrid, un milieu de terrain reconverti latéral gauche.
Zaïre-Emery nouveau latéral du PSG
« Zaïre-Emery est devenu le back-up d'Hakimi et dans ce rôle là, il est bien meilleur qu'au milieu de terrain. Il va avoir le syndrome de Camavinga au Real Madrid. Tu vas te rendre compte que quand il arrive en deuxième lame au poste de latéral façon milieu de terrain, il est plus dangereux que quand il est immobile sur le trio du milieu », estime-t-il au micro de l’After Foot sur RMC.
«Il va avoir le syndrome de Camavinga au Real Madrid»
Daniel Riolo est toutefois beaucoup moins enthousiaste concernant le niveau de Warren Zaïre-Emery : « C'est dur à dire, mais il a un déficit technique par rapport aux autres au milieu. Il y en a un autre, je ne sais pas quel avenir le PSG se propose de lui créer ou pas, il a énormément de volonté le petit Mbaye. Mais, techniquement, il n'est pas dans les standards PSG, pas dans les standards catalans ».