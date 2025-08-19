PSG - Hakimi : La grande annonce de Kylian Mbappé en privé !

Le 31 mai dernier, le PSG remportait sa première Ligue des Champions face à l'Inter Milan. Un sacre suite auquel les regards se sont tournés vers... Kylian Mbappé. Parti au Real Madrid, le Français a vu son ancien club être titré. Quid de sa réaction ? Mbappé ne l'aurait pas mal pris, bien au contraire...
Suite au départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, on prédisait alors le pire au PSG. Ça a été tout le contraire. En effet, le club de la capitale a réalisé la plus grande saison de son histoire avec comme point d'orgue : la Ligue des Champions. Pas besoin donc de Mbappé pour aller chercher le Graal pour le PSG.
Mbappé heureux pour Hakimi !
C'est donc devant sa télévision que Kylian Mbappé a assisté au sacre du PSG. De quoi rendre tout de même heureux le Français, notamment pour ses potes. En effet, comme l'explique L'Equipe, Mbappé se réjouirait de ce succès parisien vis-à-vis de ses amis. A commencer par Achraf Hakimi.
Des vacances ensemble !
Malgré son départ au Real Madrid, Kylian Mbappé est resté très proche d'Achraf Hakimi. Cet été, les deux amis ont d'ailleurs passé leurs vacances ensemble. Ils ont notamment été aperçus ensemble du côté de Puerto Rico à un concert de Bad Bunny. Le lien n'est donc pas rompu entre Mbappé et Hakimi.