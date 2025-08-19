Transfert de Donnarumma : C'est la panique au PSG !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des grands acteurs de la première Ligue des Champions dans l’histoire du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma n’est plus le bienvenu. Le gardien de but est poussé vers la sortie à moins d’un an de son contrat, avec Lucas Chevalier qui est déjà arrivé en provenance du LOSC pour le remplacer.

C’est terminé. Arrivé en 2021, Gianluigi Donnarumma semblait pouvoir devenir le gardien du PSG pour des très longues années. Mais alors qu’il s’était enfin affirmé comme l’un des grands leaders de l’équipe, voilà que l’Italien s’est vu montrer la porte de sortie, avec Luis Enrique qui l’a carrément écarté de l’équipe.

Le PSG veut se débarrasser de Donnarumma C’est en effet Lucas Chevalier qui a défendu les cages parisiennes lors des deux premiers matchs officiels de la saison et un retour en arrière semble être impossible. Donnarumma doit donc se trouver un nouveau club au plus vite, s’il ne veut pas passer les six prochains mois sur le banc ou même en tribunes. Compliqué toutefois de lui trouver une destination où rebondir, après le PSG...