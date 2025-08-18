Rabiot : Après le clash, il répond cash pour son transfert !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille a démarré sa saison du mauvais pied, avec une défaite à domicile dès la première journée de Ligue 1, face au Stade Rennais (0-1). Et les premières tensions ont déjà faut surface, puisque plusieurs sources parlent d’une altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en marge de cette rencontre.

C’est déjà le feu à Marseille. La première défaite de la saison a laissé des traces au sein du vestiaire de l’OM, avec un clash qui fait beaucoup parler ces derniers jours. Leader de l’effectif, Adrien Rabiot s’en serait en effet pris à Jonathan Rowe, ce qui n’augure rien de bon pour la suite.

La Roma fonce sur Rowe Cela semble être le cas pour l’ailier anglais, plus que jamais proche d’un possible départ de l’OM. La Gazzetta dello Sport nous apprend d’ailleurs que Gian Piero Gasperini aurait réclamé son transfert à l’AS Roma, après l’échec sur la piste menant à Jadon Sancho de Manchester United. Actuellement, Rowe serait évalué autour des 20M€, un montant qui n’effrayerait pas les Romains.