Daniel Riolo annonce déjà un sacré problème au Paris FC

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec deux de ses recrues sur le terrain (Nhoa Sangui et Moses Simon), le Paris FC s’est incliné lors de son premier match en Ligue 1 contre Angers (0-1). Une performance qui inquiète déjà Daniel Riolo, s’interrogeant sur la stratégie du promu qui dispose de moyens importants suite à son rachat par la famille Arnault.

Ce dimanche, le Paris FC a débuté sa saison par une défaite sur la pelouse d’Angers (0-1). Les hommes de Stéphane Gilli n’ont pas trouvé la faille face à un adversaire qui a pourtant évolué à dix durant une demi-heure. Un résultat qui va inciter le club à passer à la vitesse supérieure sur le mercato, après les arrivées de Nhoa Sangui (Stade de Reims, latéral gauche), Moses Simon (FC Nantes, ailier gauche), Otavio (FC Porto, défenseur central) et Willem Geubbels (FC Saint-Gall, avant-centre).

« Quelle est l’idée du PFC ? » Dans l’After Foot, Daniel Riolo n’a pas caché son inquiétude en évoquant la première prestation du Paris FC en Ligue 1, et s’interroge sur la volonté des dirigeants. « Pour l’instant ça ne marche pas, pour l’instant, on n’est pas dans le projet qui a été décrit. Au-delà du mercato, je pose la question : quelle est l’idée du PFC, que veulent-ils faire ? Objectif entre 8e et 13e ? Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi ça devrait être l’objectif du PFC », confie le journaliste de RMC.