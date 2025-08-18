OM – Transfert à 0M€ : Le rendez-vous de la dernière chance est annoncé !

Pour finir en beauté son mercato, l’OM cherche encore un voire deux renforts offensifs. L’une des cibles marseillaises se trouve en Ligue 1, puisque le club phocéen a des vues sur Edon Zhegrova. Le Kosovar est sur le départ de Lille et une réunion doit d’ailleurs se dérouler cette semaine afin de trouver une solution dans ce dossier et d'éviter un départ libre l’été prochain.
Cet été, l’OM a encore une fois été l’un des clubs les plus actifs sur le mercato. Afin de renforcer au mieux l’effectif en vue de la Ligue des champions, Pablo Longoria a bouclé six arrivées. Pierre-Emerick Aubameyang a notamment fait son retour gratuitement après la fin de son aventure à Al-Qasiah, mais les Olympiens ont également versé un gros chèque de 35M€ bonus compris au Feyenoord Rotterdam pour attirer l’ailier gauche brésilien Igor Paixao.
L’OM attend encore du monde
Même si six nouveaux joueurs ont déjà posé leurs valises à l’OM, le mercato marseillais n’est pas terminé. Avant la rencontre face à Rennes (défaite 1-0), Medhi Benatia avait d’ailleurs fait un point sur le mercato du club phocéen. « On va peut-être ramener quelqu’un derrière à gauche, peut-être un central, et en fonction des départs, ça peut aussi être un joueur offensif. Il y a pas mal de choses qui vont bouger. Au milieu, on réfléchit aussi à apporter quelque chose en plus, il reste peut-être 3 ou 4 joueurs. On n’a pas un budget illimité donc il va falloir trouver des belles opportunités de marché, et des joueurs qui puissent aussi bien par la qualité que la mentalité, se fondre dans cet effectif. »
Une réunion est prévue pour Zhegrova
Parmi les cibles offensives de l’OM, on retrouve notamment Edon Zhegrova. Ce dernier plaît à Pablo Longoria, mais également à la Juventus de Turin qui a fait irruption dans le dossier il y a peu. D’ailleurs, d’après les informations de Corriere dello Sport, une réunion serait prévue cette semaine entre les dirigeants lillois et turinois. L’objectif de ce rendez-vous est clair : trouver une solution pour un possible transfert et ainsi éviter un départ libre l’été prochain. Affaire à suivre…