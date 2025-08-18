OM – Transfert à 0M€ : Le rendez-vous de la dernière chance est annoncé !

Alexis Brunet

Pour finir en beauté son mercato, l’OM cherche encore un voire deux renforts offensifs. L’une des cibles marseillaises se trouve en Ligue 1, puisque le club phocéen a des vues sur Edon Zhegrova. Le Kosovar est sur le départ de Lille et une réunion doit d’ailleurs se dérouler cette semaine afin de trouver une solution dans ce dossier et d'éviter un départ libre l’été prochain.

Cet été, l’OM a encore une fois été l’un des clubs les plus actifs sur le mercato. Afin de renforcer au mieux l’effectif en vue de la Ligue des champions, Pablo Longoria a bouclé six arrivées. Pierre-Emerick Aubameyang a notamment fait son retour gratuitement après la fin de son aventure à Al-Qasiah, mais les Olympiens ont également versé un gros chèque de 35M€ bonus compris au Feyenoord Rotterdam pour attirer l’ailier gauche brésilien Igor Paixao.

L’OM attend encore du monde Même si six nouveaux joueurs ont déjà posé leurs valises à l’OM, le mercato marseillais n’est pas terminé. Avant la rencontre face à Rennes (défaite 1-0), Medhi Benatia avait d’ailleurs fait un point sur le mercato du club phocéen. « On va peut-être ramener quelqu’un derrière à gauche, peut-être un central, et en fonction des départs, ça peut aussi être un joueur offensif. Il y a pas mal de choses qui vont bouger. Au milieu, on réfléchit aussi à apporter quelque chose en plus, il reste peut-être 3 ou 4 joueurs. On n’a pas un budget illimité donc il va falloir trouver des belles opportunités de marché, et des joueurs qui puissent aussi bien par la qualité que la mentalité, se fondre dans cet effectif. »