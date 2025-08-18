Mercato - OM : Le prochain transfert est connu !

Malgré un gros travail sur le mercato ces dernières semaines, l'OM n'a pas réussi son entrée face au Stade Rennais (0-1) vendredi. Le club de la cité phocéenne n'en a pas encore terminé avec son marché et de nouvelles opérations pourraient être enregistrées. Recruté l'an dernier, Neal Maupay pourrait notamment quitter Marseille.
Attaquant de 29 ans, Neal Maupay ne s'est pas forcément illustré de la meilleure des manières en un an. Le Franco-Argentin ne fait pas vraiment partie des plans de jeu de Roberto De Zerbi et il semble se diriger vers une éviction du groupe premier si jamais il ne quitte pas les lieux.
Maupay va subir le même sort que Rongier ?
Comme le rapporte L'Equipe, Neal Maupay a liké une publication de Valentin Rongier sur les réseaux sociaux à propos de la victoire du Stade Rennais contre l'OM le lendemain du match. Un indice de plus qui pourrait mener vers sa sortie cet été. L'ancien joueur de l'OGC Nice n'était pas dans le groupe pour ce déplacement.
L'OM cherche une porte de sortie
Sous contrat à l'OM jusqu'en 2028, Neal Maupay pourrait donc voir sa carrière prendre un autre tournant d'ici la fin du mercato à la fin du mois. Le joueur de 29 ans a déjà fait l'objet d'offres en Italie et en Turquie ces dernières semaines par exemple.