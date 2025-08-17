Mercato : Le problème d’argent qui plombe le PSG !

Avant la fin du mercato, le PSG veut absolument se débarrasser de Gianluigi Donnarumma. Manchester City pourrait aider le champion de France pour cela, mais il faut d’abord que les Skyblues se séparent d’Ederson. Galatasaray a d’ailleurs fait une offre pour le Brésilien, mais elle ne satisfait pas la formation de Pep Guardiola, qui demande plus d’argent.
Du point de vue des achats, sauf opportunité en or, le mercato du PSG semble terminé. Le club de la capitale veut maintenant accélérer son dégraissage et un transfert vient d’ailleurs d’être acté. En effet, le champion de France a annoncé ce dimanche le départ définitif de Nordi Mukiele vers Sunderland.
Donnarumma devrait suivre
Après Nordi Mukiele, d’autres joueurs devraient quitter le PSG avant la fin du mercato. On pense bien sûr à Gianluigi Donnarumma, qui est poussé vers la sortie par les dirigeants parisiens. Ce dernier n’a pas prolongé son contrat qui arrive à échéance en juin 2026 et surtout le club de la capitale a recruté son successeur, Lucas Chevalier.
Manchester City veut plus d’argent pour Ederson
Suite à sa très bonne saison, Gianluigi Donnarumma ne manque pas de prétendants. Le portier intéresse notamment des formations anglaises et Manchester City serait le mieux placé pour mettre la main sur l’Italien. Toutefois, les Skyblues doivent d’abord vendre Ederson s’ils veulent passer à l’action pour le joueur du PSG. D’après les informations du journaliste Florian Plettenberg, la formation de Premier League aurait reçu dernièrement une offre de Galatasaray de l’ordre de 10M€ pour leur international brésilien. Toutefois, les Mancuniens veulent un plus gros chèque pour le gardien de but, qui n’est donc pour le moment pas prêt de quitter l’Angleterre.