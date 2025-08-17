Mercato : Le problème d’argent qui plombe le PSG !

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, le PSG veut absolument se débarrasser de Gianluigi Donnarumma. Manchester City pourrait aider le champion de France pour cela, mais il faut d’abord que les Skyblues se séparent d’Ederson. Galatasaray a d’ailleurs fait une offre pour le Brésilien, mais elle ne satisfait pas la formation de Pep Guardiola, qui demande plus d’argent.

Du point de vue des achats, sauf opportunité en or, le mercato du PSG semble terminé. Le club de la capitale veut maintenant accélérer son dégraissage et un transfert vient d’ailleurs d’être acté. En effet, le champion de France a annoncé ce dimanche le départ définitif de Nordi Mukiele vers Sunderland.

Donnarumma devrait suivre Après Nordi Mukiele, d’autres joueurs devraient quitter le PSG avant la fin du mercato. On pense bien sûr à Gianluigi Donnarumma, qui est poussé vers la sortie par les dirigeants parisiens. Ce dernier n’a pas prolongé son contrat qui arrive à échéance en juin 2026 et surtout le club de la capitale a recruté son successeur, Lucas Chevalier.