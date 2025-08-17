Ballon d'Or - Dembélé ou Hakimi : Une légende du PSG répond cash à la polémique !

Récemment, Achraf Hakimi a fait réagir en affirmant dans un entretien accordé à Canal + qu’il méritait le Ballon d’Or. Au PSG, où Ousmane Dembélé semble tout de même être le candidat principal, cette information a fait réagir. Pour la légende Pedro Miguel Pauleta, les deux stars parisiennes le méritent tout autant.
« Mon premier rêve était d'être footballeur pro. Le Ballon d'Or est un rêve auquel je n'avais jamais pensé, mais je pense que je le mérite aussi, j'ai fait une saison historique. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont marqué en quarts de finale, en demi-finales et en finale. En tant que défenseur, c'est plus difficile. Les gens pensent que je suis attaquant ou milieu, mais non, je joue sur une ligne de quatre et je dois penser à défendre. » Dans un récent entretien accordé à Canal +, Achraf Hakimi, auteur d’une saison exceptionnelle avec le PSG, clamait haut et fort qu’il méritait de recevoir le Ballon d’Or.
Une déclaration qui a mis le feu aux poudres ?
Une déclaration qui n’est clairement pas passée inaperçue. D’après l’Equipe, le PSG aurait demandé à censurer la séquence auprès de Canal +, bien que le club parisien dément fermement. Alors qu’à la fois Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi ont tous deux fait campagne en faveur d’Ousmane Dembélé dans cette course à la prestigieuse distinction individuelle, cette sortie du Marocain a déclenché une mini polémique. Même si pour certains comme Pedro Miguel Pauleta, les deux joueurs le méritent tout autant.
« On ne peut pas oublier tous les autres joueurs qui ont fait une grande saison »
« Le plus important pour moi est qu'un joueur du PSG remporte le Ballon d'Or. Bien sûr qu'Ousmane a fait une saison magnifique, avec beaucoup de buts et de passes décisives. Je le répète, mais j'espère qu'un Parisien va l’emporter. Ousmane est bien placé mais on ne peut pas oublier tous les autres joueurs qui ont fait une grande saison et sont nommés également », a ainsi lâché la légende du PSG auprès de l’Equipe.