Officiel : Le PSG annonce un nouveau joueur !

A quelques heures de son premier rendez-vous de la saison en Ligue 1, le PSG a communiqué son groupe pour affronter le FC Nantes, avec une grande nouveauté : la présence d'Illia Zabarnyi. L'international ukrainien est même pressenti pour être titulaire enfin de faire souffler Marquinhos.

Après avoir remporté la Supercoupe d'Europe aux dépens de Tottenham au terme d'un match épique et riche en rebondissement, le PSG s'apprête à faire ses grands débuts en Ligue 1 ce dimanche soir avec un déplacement sur la pelouse du FC Nantes. Et Luis Enrique a dévoilé son groupe pour l'occasion.

Zabarnyi, grande première ! Et c'est officiel, Illia Zabarnyi est présent pour la première fois. Le nouveau numéro 6 du PSG est bien là à l'inverse de Gianluigi Donnarumma, toujours en instance de départ. Les trois gardiens retenus sont donc Lucas Chevalier, Matvey Safonov et Renato Marin. En revanche, Presnel Kimpembe et Senny Mayulu sont blessés, tandis que Joao Neves est toujours suspendu.