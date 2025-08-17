Officiel : Le PSG dévoile une grosse nouveauté !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Nantes pour son premier match de la saison en Ligue 1. L’occasion pour le club de la capitale de dévoiler son nouveau maillot third, qui fait écho aux tuniques parisiennes des années 2000. Ce dimanche matin, le club parisien a officialisé la nouvelle.

Quelques jours seulement après sa victoire poussive face à Tottenham en Supercoupe d’Europe, le PSG est de retour. En effet, le club parisien va effectuer sa grande rentrée en Ligue 1 ce dimanche soir sur la pelouse du FC Nantes. Alors que la formation de Luis Enrique vise un nouveau titre de champion national, le PSG va dévoiler un nouveau maillot.

Nouveau maillot pour le PSG En effet, à en croire les dernières indiscrétions du Parisien, les joueurs du PSG arboreront leur troisième maillot face à Nantes ce dimanche soir. Le club de la capitale a d’ailleurs officialisé le lancement de ce dernier ce dimanche matin. Rouge avec un logo centré, ce dernier est inspiré des maillots parisiens des années 2000.