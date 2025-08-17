«Un extraterrestre» débarque au PSG, un énorme transfert à 100M€ évoqué

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lucas Chevalier a fait ses grands débuts ce mercredi soir face à Tottenham, confirmant son statut de gardien prometteur. Très attendu par les supporters, il n’a pas tout bien fait, mais a permis au PSG de remporter le premier titre de sa saison. Ancien international français, Benoît Trémoulinas, s’est exprimé sur sa progression, son potentiel et les attentes qui pèsent sur ce jeune portier plein de promesses.

Ce mercredi soir, Lucas Chevalier a disputé son premier match officiel sous le maillot du PSG face à Tottenham, un moment attendu avec impatience par les supporters et les observateurs. La pression était énorme sur les épaules du jeune portier parisien, qui devait faire oublier Gianluigi Donnarumma, son prédécesseur. Certes, Chevalier n’a pas tout réussi, mais il s’est montré décisif durant la séance de tirs au but.

Le début de l'aventure pour Chevalier Ancien latéral et aujourd’hui consultant, Benoît Trémoulinas a commenté cette progression avec admiration. « Je pense que Lucas Chevalier dégage beaucoup plus d’assurance. Il a une marge de progression incroyable. J’ai eu des échos à Lille, on m’a dit que c’était un extraterrestre… Je trouve que les six premiers mois, on lui a reproché son jeu au pied, à Donnarumma, il bégayait un petit peu. Mais sur les six derniers mois, il ne se prenait plus la tête. S’il fallait dégager en touche ou en tribune, il le faisait, plutôt que de prendre le risque de faire un contrôle et qu’on lui reproche… Avec ça, le Paris Saint-Germain a quand même gagné la Ligue des Champions » a-t-il déclaré sur La Chaîne L’Equipe.