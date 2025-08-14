PSG : Un mensonge en direct à la télévision ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entré en jeu à la 77ème minute de jeu mercredi soir au moment où Tottenham menait au score, Gonçalo Ramos a fait partie intégrante de la remontada puis de la victoire du PSG en Supercoupe d’Europe (2-2 et 4-3 aux tirs au but). Buteur, l’attaquant portugais a confié qu’il allait rester au Paris Saint-Germain cet été, mais la messe ne serait officiellement pas encore dite.

Au Paris Saint-Germain, l’heure était à la fête mercredi soir à Udine. Les hommes de Luis Enrique étaient menés au score par Tottenham à six minutes de la fin du temps réglementaire pour la Supercoupe d’Europe avant que Kang-In Lee (85ème) et Gonçalo Ramos (94ème) égalisent après leurs entrées en jeu. Résultat, 2 buts partout pour envoyer les vainqueurs de la Ligue Europa et de la Ligue des champions aux tirs au but. Une séance remportée par le club parisien sur le score de 4 buts à 3.

«Vous confirmez que vous restez au PSG cette saison ? Oui (sourire)» Gonçalo Ramos a trouvé le chemin des filets dans le jeu, mais aussi pendant la séance de tirs au but. En zone mixte, l’attaquant portugais a été interrogé sur ce retournement de situation en faveur du PSG en affirmant au passage qu’il passera l’intégralité de l’été à Paris. « Expliquez-nous votre superbe entrée contre Tottenham... Il fallait entrer dans le match et montrer que ce n'était pas fini. C'est la mentalité de notre équipe, ceux qui sont remplaçants doivent venir et faire la différence. On ne lâche jamais. Je suis très content, c'est un jour magnifique, avec un trophée spécial. On ne sait pas si on jouera une fois encore ce trophée. Vous confirmez que vous restez au PSG cette saison ? Oui (sourire) ».